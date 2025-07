Vakantie in eigen land wordt volgend jaar extreem duur door maatregel ultrarechts kabinet Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 270 keer bekeken • bewaren

Wie volgend jaar in Nederland vakantie wil vieren, is veel duurder uit dan nu. De prijzen voor vakantiehuisjes en hotels stijgen met zeker 15 procent, schrijft het AD. Dat is het gevolg van de btw-verhoging die de ultrarechtse coalitie van VVD, BBB, NSC en PVV doorvoerde.

De rechtse partijen laten zo de hardwerkende Nederlander die dichtbij huis van zijn vakantie wil genieten, in de kou staan. “Ons zien ze niet meer terug”, vertelt een kampeerder die dit jaar voor het laatst op de camping op Texel staat aan het AD. Door de hogere btw worden de prijzen nu echt te gortig.

Ook hardwerkende ondernemers zijn de dupe van het rechtse beleid. Met name in de grensregio’s zullen harde klappen vallen. Veel toeristen zullen volgend jaar immers de voorkeur geven aan een verblijf in België of Duitsland.