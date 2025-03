Vakantie boeken? Inwoners Mallorca roepen toeristen dringend op weg te blijven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Zeven organisaties op Mallorca, van inwoners en milieubeschermers, roepen toeristen op weg te blijven omdat het massatoerisme het eiland kapotmaakt. In een dramatische oproep maken de inwoners duidelijk dat de frustraties over de overvolle omgeving, almaar stijgende kosten en de snelle achteruitgang van de leefbaarheid snel toenemen. In een open brief in vier talen, die begint met 'beste toeristen', wordt uitgelegd dat Mallorca een lange traditie heeft van toerimse maar dat de bedrijfstak die ooit reden was voor trots nu een enorm probleem is geworden.

De verhouding tussen toerisme en het lokale leven is volgens de opstellers volkomen verstoord. Het ongebreidelde winstbejag van de toerisme-industrie, projectontwikkelaars en politici heeft geleid tot een noodsituatie. Mallorca wordt ver voorbij wat toelaatbaar is geëxploiteerd tot "onvoorstelbare niveaus" met onder meer overbelasting van de infrastructuur, achteruitgang van het milieu en een wooncrisis. De organisaties verwijten politici dat ze gewoon doorgaan met het promoten van Mallorca als vakantieeiland in plaats van de problemen aan te pakken.

In de oproep worden een aantal feiten genoemd, zoals dat wanneer Mallorca gezien wordt als een natie het, op India na, de grootste groei van de bevolking ter wereld beleeft met een toename van het inwonersaantal met 84 procent in de laatste 40 jaar. Per inwoner komen er jaarlijks 15 toeristen naar het eiland. Alleen al via de luchthaven kwamen in 2024 33 miljoen toeristen binnen en de verwachting is dat het aantal in 2025 nog eens met 6 procent stijgt. Ondanks de enorme groei van het toerisme is het gemiddeld inkomen aanzienlijk gedaald is.

Politici maken goede sier met het begrip 'duurzaamheid' maar in de praktijk is daar geen sprake van. "Verplaats je eens in onze positie", zeggen de inwoners tegen de toeristen. "Mallorca is niet het paradijs dat ze je proberen te verkopen. De lokale bevolking is kwaad en niet langer gastvrij omdat het eiland waar we van houden vernietigd wordt en velen van ons vertrekken omdat het hier onleefbaar wordt." De oproep eindigt dringend: "KOM HIER NIET HEEN. We hebben geen toeristen meer nodig. In werkelijkheid ben je de oorzaak van onze problemen. GENOEG. BLIJF THUIS."

Er wordt al langer bezwaar gemaakt tegen het toerisme maar met deze oproep gaat het protest een nieuwe, heftiger fase in. Verwacht wordt dat lokaal de spanningen rond het probleem zullen oplopen.

