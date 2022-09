Vaders Syriëgangers: 'Nederland verantwoordelijk voor vertrek kinderen'

22 mei 2015 - 9:45

Hallo Mohamed, Ik stuur je ook nog even de reactie van de gemeente Leiden in april over Monique. Groet, Annet Van: Castelein, Hennie [mailto:H.Castelein@leiden.nl] Verzonden: donderdag 9 april 2015 17:12 Aan: Annet van Aarsen CC: Persvoorlichting gemeente Leiden Onderwerp: antw persvraag leidse vrouw Hoi Annet, Conform afsrpaak. Hennie De Leidse 26 jarige vrouw kwam in beeld omdat zij kwetsbaar is en er zorgen waren over haar social media gedrag en een geplande vakantie naar Turkije. De wijkagent en de burgemeester hebben haar persoonlijk nog wel gesproken maar ze vertelde alleen op vakantie te willen gaan naar Turkije. Er was op dat moment geen aanleiding voor strafrechtelijk ingrijpen. De volgende dag kreeg de politie nadere informatie over haar plan om iemand te ontmoeten bij de Turks-Syrische grens. Ze heeft via social media contact gehad met diverse mannen die het gedachtengoed van IS lijken aan te hangen. Dat was voldoende aanleiding voor het OM om de Turkse autoriteiten in te schakelen. Na een gesprek met de Turkse autoriteiten is mevrouw teruggekeerd naar Nederland. Bij aankomst is ze op Schiphol aangehouden op verdenking van uitreizen en door de politie verhoord. De vrouw heeft tegen de politie verklaard christen te zijn en zich niet te willen bekeren. Zij is na verhoor heengezonden en het is vooralsnog bij een verdenking van het trachten zich aan te sluiten bij IS gebleven. Er is daarom geen reden om haar langer vast te houden al is het onderzoek door OM nog niet afgerond. Zodra het onderzoek is afgerond zal het OM een vervolgingsbeslissing nemen. De vrouw is naar familie gebracht.