Vader van massamoordenaar LHBTQ-club Colorado: 'Gelukkig is hij zelf geen homo' Nieuws • Vandaag

De vader van de terrorist die het vuur opende op een LHBTQ-nachtclub in Colorado, heeft in een bizar interview laten weten niet veel moeite te hebben met de massamoord gepleegd door zijn kind. In plaats daarvan zei Aaron Brink vooral blij te zijn toen hij dat Anderson Lee Aldrich zelf niet homoseksueel is.

In het interview wordt Brink gevraagd naar hoe hij zich voelde toen hij hoorde dat Aldrich verantwoordelijk is voor de vijf moorden in Club Q. Daarop antwoorde hij: “Ik schrok me kapot. Ik zei, o mijn god, is hij homo?’ Daarna haalde hij opgelucht adem toen dat niet zo bleek te zijn.

Volgens Brink is hij behalve “een conservatieve Republikein” ook mormoons. “Wij doen niet aan homo’s”, aldus de aan methamfetamine verslaafde oud MMA-vechter die rollen speelde in pornofilms met titels als My MILF Boss 8, I Wanna Get Titty Fucked en Latina Slut Academy. Brink zei ook zes maanden geleden voor het laatst contact gehad te hebben met Aldrich.

Aldrich staat terecht op verdenking van de moord op vijf mensen en het verwonden van zo’n twintig anderen. In de rechtbankdocumenten ingediend door de advocaten van Aldrich staat dat hun cliënt zich identificeert als non-binair en de voornaamwoorden zij/hen gebruikt. In de arrestatiepapieren wordt Aldrich echter als man omschreven en uit tekstberichten van moeder Laura Voepel van de dag van de aanslag blijkt dat zij Aldrich haar "zoon" en “hem” noemt.

In het interview met de vader zegt Brink ook dat hij Aldrich als klein kind al leerde om geweld te gebruiken, “omdat geweld werkt en het de snelste manier is om iets gedaan te krijgen”. Aldrich brak met Brink en vroeg een naamsverandering aan om niet meer met de vader geassocieerd te worden. Aldrich groeide op in een uiterst-rechts gezin met moeder Voepel, dochter van Randy Voepel, een anti-LHBTQ-MAGA-politicus in Californië die de aanslag op het Capitool verdedigde en nog meer geweld tegen de Biden-regering voorspelde.