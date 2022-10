Vader Boris Johnson vraagt Franse nationaliteit aan

22 mrt. 2020 - 17:07

Ik denk dat al die punten waarover hier zo heftig gediscussieerd is, nu even niet meer zo relevant zijn. Na de crisis is er mogelijk weer tijd om van gedachten te wisselen over klimaat, biodiversiteit, de EU, Brexit, verhouding EU en lidstaten, globalisering, Piketty, intersectionaliteit, bio-industrie, vitale beroepen, de agrarische sector, gezondheidszorg en last but not least het internet.