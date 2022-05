Vader Boris Johnson laat zich tot Fransman naturaliseren

20 mei 2022 - 12:12

''Johnson senior was aanvankelijk tegen de Brexit maar veranderde van mening na de referendumuitslag, waarbij dankzij een lage opkomst een marginale overwinning werd geboekt door de EU-afkerigen.'' Wat een onzin van Johnson senior. De opkomst en daarmee ook de overwinning van de arbeiders die massaal voor de Brexit hebben gekozen had veel groter kunnen en ook moeten zijn. Maar net als in andere EU landen zijn er nog veel arbeiders die nog steeds niet kunnen geloven dat ze door ''progressief'' rechtse partijen als de sociaal-democraten (Labour) ook bij volgende verkiezingen weer bij het oud vuil zullen worden gezet. Altijd hetzelfde liedje. Linkse praatjes voorafgaande aan verkiezingen om de arbeider te lijmen en daarna een keer op het pluche of zelfs vanuit de oppositie rechtse (EU) zakken vullen. Dat er in het VK ruim voldoende arbeiders waren om de overstap van ''progressief'' rechts naar conservatief te maken omdat ze het zat waren nog 1 keer belazerd te worden door T. Blair nazaten is niet meer dan gerechtigheid. Zonder Brexit was het voor de rijken ook in het VK nog steeds dik EU profiteren geweest terwijl de Britse arbeiders alleen maar zouden mogen inleveren.