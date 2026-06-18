Vaccinatiesucces: baarmoederhalskanker bij jonge vrouwen nagenoeg verdwenen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 245 keer bekeken • Bewaren

Het HPV-vaccin is een doorslaand succes. Uit Engels onderzoek blijkt dat het risico op baarmoederhalskanker bij jonge vrouwen spectaculair is gedaald sinds meisjes het HPV-vaccin krijgen. Alleen al in Engeland zijn er zo 200 levens gered, meldt de BBC.

Tussen 2020 en 2024 overleden er geen Engelse vrouwen tussen de 20 en 24 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Voor de vaccinaties begonnen vielen er in die leeftijdscategorie gemiddeld 23 doden per vijf jaar. De grote gezondheidswinst zit overigens op latere leeftijd. Baarmoederhalskanker komt het vaakste voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar.

HPV is de belangrijkste veroorzaker van baarmoederhalskanker. De HPV-vaccinatie is dan ook een onmisbaar wapen om deze vorm van kanker te voorkomen.

Antivaxxers en andere wappies maken al sinds de introductie van het HPV-vaccin bezwaar tegen het vaccineren van ‘onschuldige meisjes’. Mede als gevolg daarvan vrezen de Britse gezondheidsautoriteiten dat de doelstelling om baarmoederhalskanker in 2040 uit te bannen niet wordt gehaald.

Uit cijfers van het UK Health Security Agency blijkt dat 76 procent van de 15-jarige Engelse meisjes nu is gevaccineerd. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat 90 procent nodig is om de ziekte uit te bannen. In Nederland ligt de vaccinatiegraad nog lager dan in het Verenigd Koninkrijk.