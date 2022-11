Vaccinatiecampagne voorkwam tsunami van tienduizenden ziekenhuisopnames Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

In ruim een jaar tijd zijn er door de massale coronavaccinatiecampagne zo’n 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen, zo maakt het RIVM bekend. Dat is twee keer zoveel als het aantal mensen dat in dezelfde periode met een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde. Zonder op grote schaal vaccineren waren dat er dus drie keer zoveel geweest, een niet te behappen ramp voor het toch al overbelaste zorgsysteem. Het RIVM spreekt bovendien van een 'voorzichtige schatting'.

NRC schrijft:

Omdat het instituut de indirecte effecten van coronavaccinaties in deze analyse niet heeft meegenomen verwacht het nog een hoger aantal voorkomen ziekenhuisopnames. „Gevaccineerde mensen hebben een kleinere kans om anderen te besmetten. Daardoor zijn er minder mensen ziek geworden die anders mogelijk ook in het ziekenhuis terecht waren gekomen.” Het voorkomen van ziekenhuisopnames had als gevolg dat er minder andere zorg uitgesteld hoefde te worden. Daarnaast had, zonder vaccinaties, het aantal ziekenhuisopnames zo hoog kunnen oplopen dat extra maatregelen nodig waren geweest, stelt het RIVM. Daarnaast hebben vaccinaties sterfgevallen voorkomen.

In dertien maanden, van begin augustus 2021 tot eind augustus 2022, hebben de vaccinaties 87.676 ziekenhuisopnames voorkomen. 78 procent van de mensen die het betreft is zestig jaar en ouder. Maar, zo stelt het RIVM, ook voor jongere mensen heeft de campagne effect gehad: in de groep 12 tot 49 jaar gaat het om 7.568 voorkomen opnames.