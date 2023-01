Vaarwel PvdA Opinie • 28-11-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Celal Altuntas Schrijver en eerwraakdeskundige

© cc-foto: Martin Frey

In 2010 werd ik benaderd door de PvdA Waddinxveen om mee te doen aan de lokale verkiezingen. Ik moest daarvoor eerst lid worden van de PvdA en dat bleef ik, tot 28-11-2017, want vanaf vandaag heb ik mijn lidmaatschap opgezegd.

Ik wil hier de PvdA niet aanvallen of afkraken. Ik wil de bestuurders van de PvdA een spiegel voorhouden, want zo te zien heeft de partij niets positiefs geleerd van de zware klap van de afgelopen verkiezingen.

Ik heb heel lang nagedacht, getwijfeld of ik deze column wel wilde schrijven en of het nodig was. Uiteindelijk heb ik besloten mijn teleurstelling en verbazing te delen met de lezers.

Tijdens een gesprek met het bestuur van de PvdA Waddinxveen op 3 november jl. gaf de voorzitter aan dat ze hadden overwogen of ze mij wel op de kieslijst wilden hebben, vanwege mijn kritische houding ten opzichte van integratie, de politieke islam en Erdoğans systeem. Ik was enorm gechoqueerd en verbaasd toen ik dat hoorde. Ik had het me wel kunnen voorstellen als ik zo’n reactie van DENK of NIDA had gekregen.

Kort daarna heb ik mijn ongenoegen en teleurstelling bekend gemaakt bij het bestuur en de leden van de PvdA Waddinxveen. Naar aanleiding daarvan kreeg ik de volgende reactie van het bestuur: “Mijn opmerking over jouw relaties met de Turkse gemeenschap is ingegeven door jouw expliciete opmerkingen op Facebook in een aantal Midden-Oosten kwesties. Het PvdA bestuur heeft de verantwoordelijkheid kandidaten te wegen op sympathie dan wel antipathie in de Waddinxveense samenleving.”

De PvdA hoeft het niet met mij eens te zijn, maar ik vind het zeer teleurstellend om mij überhaupt niet op de lijst te zetten vanwege mijn opbouwende kritiek op Erdogans systeem en de politieke islam. Ik moest mijn conclusie trekken uit hun reactie en daarom heb ik besloten mijn weg te splitsen van die van de PvdA en mij niet alleen terug te trekken als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, maar ook mijn lidmaatschap op te zeggen.

Op mijn manier heb ik me altijd ingezet voor een veilige samenleving, vrijheid van meningsuiting en de sociaaldemocratie en ik zal dat ook altijd blijven doen. Het is een systeem dat ons bij elkaar kan brengen, samen laat leven, dat een samenleving voorstaat waar de verschillen als een verrijking en niet als een bedreiging gezien worden. Waar het vrije woord zich vrij voelt, waar democratie en vrijheid van meningsuiting centraal hoort te staan.