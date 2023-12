Vaak kankerverwekkende stoffen aangetroffen in kleding uit China

Een op de zes kledingstukken uit China bevat giftige stoffen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. De kleding bevat bijvoorbeeld nikkel, bisfenol of chroom-6. Dat zijn stoffen die kankerverwekkend of hormoonverstorend kunnen zijn en tot huidirritaties kunnen leiden, bericht de VRT.