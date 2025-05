Utrecht eerste gemeente die situatie in Gaza noemt wat het is: genocide

Utrecht is de eerste Nederlandse gemeente die officieel de term genocide zal gebruiken bij communicatie over Gaza. Dat meldt RTV Utrecht. Een door BIJ1 ingediende motie kreeg brede steun van negen andere partijen in de gemeenteraad, waaronder D66, GroenLinks en PvdA. Volgens de voorstanders is het cruciaal om "duidelijke taal te gebruiken en het te benoemen zoals het is."