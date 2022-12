Urk bereidt afscheid van racistische zwarte piet voor, maar wel heel voorzichtig

20 dec. 2022 - 5:37

Ik vind het allemaal prima hoor, dan zal er alleen nog maar meer gebruik gemaakt worden van niet officiele Zwarte Pieten zoals in de meeste gemeentes. Advertenties e.d. over Sinterklazen met echte Pieten groeien alleen maar in aantal. In onze gemeente was er gewoon nog Zwarte Piet, maar de buurgemeente had wel Roetveeg Pieten bij de officiele aankomst van Sinterklaas. Even later was er een nieuwe intocht met Sinterklaas met Zwarte Pieten die veel drukker bezocht werd, maar niet officieel was. Het is en blijft een non-discussie. Zwarte Piet is een karikatuur, maar mensen die het racistisch vinden hebben toch echt zelf een probleem. Als ze ZP racistisch vinden, dan zou eigenlijk de hele cartoon sectie hier ook verboden moeten worden, want die staat vol karikaturen... Dat geldt dan eigenlijk voor alle cartoons, strips, films en noem maar op.

1 Reactie