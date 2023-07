Update: Kunstwerk Tinkebell met inwonende vluchtelingen ontruimd Nieuws • 06-05-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Burgemeester Vlissingen stelt ultimatum ... Bewoners 'Home sweet home' na één nacht weer dakloos

De vluchtelingen in het kunstproject van Tinkebell ‘Home Sweet Home’ zijn inmiddels op straat gezet. In het kader van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen ontwierp de kunstenares een tijdelijk huis waarin Shirak (23) uit Armenië en Ezzedin (20) uit Soedan woonden. Er is echter onduidelijkheid ontstaan over de vergunning. Maandagavond om 19 uur stelde de burgemeester een ultimatum. De woning moest vóór 21 uur zijn ontruimd, anders zou de politie worden ingeschakeld.

Update 22.00 uur: Kunstenares Tinkebell laat via haar Twitteraccount weten dat de vluchtelingen het huisje hebben verlaten . Het Home Sweet Home-project zou eventueel ergens anders in Vlissingen nog wel mogen staan, mits iemand privéterrein beschikbaar stelt. De onduidelijkheid over de vergunningen is nog steeds niet opgehelderd, aangezien de aanvraag van de Stichting Cultuurwerf wel degelijk in orde lijkt en de burgemeester zich op een dagvergunning beroept.

Het ontruimen van het kunstwerk en haar bewoners is nog eens extra wrang als men de woorden leest die burgemeester Roep van Vlissingen slechts twee dagen eerder uitsprak:

Immers: ook in vrijheid blijft het noodzakelijk om solidair te zijn met mensen die in hun rechten worden geschonden. Dat vraagt de verantwoordelijkheid van iedereen – van overheid tot individuen. Enerzijds moet de Nederlandse overheid de grondwet naleven waarin fundamentele rechten van burgers zijn vastgelegd. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van de samenleving, burgers en maatschappelijke organisaties om de rol en het functioneren van de rechtstaat en de overheid in de gaten te houden. Neem dus de vrijheid niet voor lief, maar heb het lief en kom in actie als het nodig is.

Eerder: Burgemeester Roep was in de veronderstelling dat er alleen voor Bevrijdingsdag een vergunning was aangevraagd. Tinkebell heeft echter, weliswaar niet via de officiële weg, mondeling en per email een vergunning voor vier weken toegewezen gekregen.

Tinkebell begrijpt dat de burgemeester voor een dilemma staat. Als hij het huis laat ontruimen, krijgt hij heel veel boosheid over zich heen van sympathisanten. Maar als hij het toestaat, kunnen er vanuit Den Haag weleens Kamervragen worden gesteld wegens ‘onderdak verschaffen aan illegalen’.