UNRWA beschuldigt Israël van marteling van personeel en gebruik als menselijk schild

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) beschuldigt Israël van ernstige misstanden tegen haar medewerkers. Volgens Philippe Lazzarini, hoofd van de organisatie, zijn meer dan 50 personeelsleden - waaronder leraren, artsen en maatschappelijk werkers - sinds het begin van de 18 maanden durende vernietigingsoorlog in Gaza gedetineerd en mishandeld. De gedetineerden zouden zijn onderworpen aan slaaponthouding, vernederingen, bedreigingen en aanvallen door honden. Sommigen zouden bovendien als menselijk schild zijn gebruikt en gedwongen zijn tot het afleggen van valse bekentenissen. Het misbruik vond plaats in zowel Gaza als Israëlische detentiecentra.

Israël heeft eerder dit jaar alle samenwerking met UNRWA-activiteiten in Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever verboden, en beweert dat de organisatie is geïnfiltreerd door Hamas, een beschuldiging die al snel door veel landen werd overgenomen hoewel Israël er tot op de dag van vandaag geen hard bewijs voor heeft geleverd.

Momenteel buigt het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zich over Israëls humanitaire verplichtingen tegenover de Palestijnen, waarbij een belangrijk vraagstuk is of Israëls verbod op UNRWA-operaties in Palestina wettelijk is. Israël neemt niet deel aan deze hoorzittingen en heeft ze afgedaan als "een systematische vervolging en delegitimering" van het land. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde de hoorzittingen "een poging om het juridische proces te politiseren en te misbruiken om Israël te vervolgen", en stelde dat "niet Israël, maar de VN en UNRWA berecht zouden moeten worden."

Ondertussen gaat de genocide in Gaza door, met volgens lokale gezondheidsautoriteiten minstens 27 Palestijnse doden in de afgelopen 36 uur. Israël heeft bijna twee maanden geleden een complete blokkade opgelegd aan Gaza, waardoor voedsel, brandstof, medicijnen en andere benodigdheden het gebied niet kunnen binnenkomen. Israël zegt dat deze maatregel bedoeld is om Hamas te dwingen gijzelaars vrij te laten en beschuldigt de groepering van het systematisch stelen van humanitaire hulp. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Israël van het gebruik van een "uithongeringstactiek" die de hele bevolking in gevaar brengt, wat eveneens een oorlogsmisdaad is.

Hulpverleners melden dat de voorraden gevaarlijk laag zijn en dat de meeste mensen een maaltijd of minder per dag eten. Grote organisaties zoals het Wereldvoedselprogramma en UNRWA hebben hun laatste voorraden meel en andere basisvoedingsmiddelen verdeeld, en medici melden dat de ondervoedingsniveaus stijgen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 52.000 Palestijnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, omgekomen door Israëlische aanvallen. De bombardementen en grondoperaties hebben ook grote gebieden verwoest en ongeveer 80 procent van de bevolking ontheemd gemaakt, velen hebben al tien keer of vaker moeten vluchten.