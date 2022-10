Uniek in Duitsland: LongCOVID-centrum in Rostock opgericht Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

In Rostock is vandaag een LongCOVID-centrum geopend. Een dergelijk centrum bestond nog niet eerder in Duitsland. Patiënten worden hier geïnformeerd over de omgang met de ziekte en de mogelijke behandelingen. Oprichter is de longarts Jördis Frommhold.

Frommhold heeft in het Median revalidatiecentrum in Heiligendamm al meer dan 5.500 LongCOVID-patiënten behandeld en geldt in heel Duitsland als specialiste op dit gebied. Ze wil haar kennis met meer mensen delen en niet alleen met degenen die “het geluk hadden een revalidatieplaats te bemachtigen”, zei Frommhold op de NDR-radio.

LongCOVID is een volksziekte. Geschat zijn alleen al in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren tienduizenden mensen door de ziekte getroffen en tot drie miljoen in heel Duitsland. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat in heel Europa van circa 27 miljoen gedupeerden uit. Het niet officieel geregistreerde aantal ligt hoog.

“Met uw expertise helpt u mensen die door de coronapandemie bijzonder werden getroffen.” Dat zei Stefanie Drese, de minister voor Volksgezondheid van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren vandaag tijdens de opening van het centrum in de Duitse Hanzestad.

In principe kan iedereen bij het centrum terecht. Er is echter nog geen ” kassenärztliche Zulassung”. Dat betekent dat het centrum momenteel alleen voor particulier verzekerde patiënten en mensen die zelf betalen beschikbaar is. Frommhold wil bedrijven adviseren en ook de medewerkers, die vanwege de ziekte niet meer in staat zijn de gewenste prestaties te leveren.

De LongCOVID-patiënten kunnen in het centrum ervaring opdoen op het gebied van behandelingen en therapeutische mogelijkheden, want bij LongCOVID hebben we het over een nieuwe ziekte waarbij tot 200 symptomen mogelijk zijn.

“Dit is een nieuwe volksziekte die het in zich heeft onze samenleving voor geruime tijd te veranderen”, zei Frommhold.

Onbehandeld zou LongCOVID tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. “Dat kunnen we ons als samenleving gewoonweg niet permitteren.”

Naar LongCOVID is tot nu toe weinig onderzoek gedaan, zegt Drese. Het percentage van de LongCOVID-patiënten wordt zeer verschillend getaxeerd. Het ligt echter bij minimaal circa vier procent van de coronapatiënten.

De symptomen van de coronabesmetting bleven in sommige gevallen bestaan of ze werden na enkele maanden ontwikkeld. Deels zijn ook zware en blijvende orgaanschades vastgesteld, aldus de minister. Drese legde de nadruk op de psychische schaden van een LongCOVID ziekte.

De gevolgen belemmeren de slachtoffers bij hun werk, gezinsleven en sociale leven. De complexiteit van de ziekte leidt ertoe dat een diagnose en een bezoek aan de arts niet voldoende zijn. Er moeten juist veel meer specialisten uit verschillende vakgebieden bij betrokken worden.

Het centrum zal met ziekenhuizen samenwerken zoals het militaire ziekenhuis in Hamburg. Volgens de commandant van dit ziekenhuis Thomas Harbaum is een LongCOVID netwerk van specialisten nodig waarbij het centrum het middelpunt vormt.

Volgens Harbaum hebben economie en wetenschap dringend behoefde aan het centrum vanwege de dreigende schaden die door de maandenlange ziektes worden veroorzaakt.