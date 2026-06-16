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Unicef slaat alarm: hoe de klimaatgevaren worden doorgeschoven naar onze kinderen

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
ANP-373633093

Bijna alle kinderen wereldwijd worden blootgesteld aan ten minste een klimaatgevaar. Dat blijkt uit het Children’s Climate Risk Report 2026 van Unicef. De VN-kinderrechtenorganisatie behandelt in het rapport veelvoorkomende klimaatrisico’s waarvan kinderen de dupe kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hitte, overstromingen, droogte en stormen. Daarnaast rukken malaria en dengue op als gevolg van de opwarming van de aarde. Mo.be vat de belangrijkste gevaren samen:

Bijna de helft van alle kinderen in de wereld is blootgesteld aan een combinatie van minstens drie klimaatgevaren. Droogte, extreme hitte en hittegolven vormen de meest voorkomende combinatie, met meer dan 296 miljoen kinderen die in de getroffen gebieden leven. De op één na meest voorkomende combinatie – droogte, extreme hitte en tropische stormen – treft 115 miljoen kinderen wereldwijd.

Hoewel de grootste risico’s worden aangetroffen in de Sahelregio en in landen als Bangladesh, Myanmar en Pakistan worden ook kinderen in rijke landen getroffen. Zo worden Italiaanse kinderen blootgesteld aan langdurige hittegolven en droogte.

Meer over:

actueel, klimaatcrisis, unicef, kinderen
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