UNICEF: Israël stuurt Palestijnen naar legerdoelwitten, geen enkel oog voor vrouwen en kinderen

Praten over veilige zones voor burgers in de Gazastrook is onzin. Dat zegt een woordvoerder van de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Het Israëlische leger heeft de strook op een kaart in hele kleine zones verdeeld en roept burgers op van de ene naar de andere zone te gaan, omdat het in bepaalde zones veiliger zou zijn. Volgens UNICEF-zegsman James Elder is dat niet waar en weet ook iedereen dat. Dat meldt ANP.

Die veiligere zones waar de Israëli's op doelen, bestaan niet want "ze zijn eenzijdig zo benoemd, ze zijn niet veilig, niet humanitair, ze zijn niet mogelijk". Er heerst volgens Elder totale onverschilligheid ten aanzien van het lot van vrouwen en kinderen in de Gazastrook.

Het Israëlische leger heeft dinsdag herhaald dat de bevolking de bevelen die het leger via pamfletten en internetberichten geeft, moet opvolgen, met name in Khan Younis. Dat is de tweede stad van de Gazastrook en daar worden de gevechten heviger sinds het einde van de wapenstilstand van een week op 1 december.

Sinds de Israëlische bombardementen en aanvallen op de Gazastrook in oktober begonnen, zijn er volgens de gezondheidsautoriteiten in de Gazastrook circa 16.000 doden gevallen, waarvan 70 procent vrouwen en kinderen. Daarnaast zijn er 42.000 gewonden. "Het lijden van de bevolking van de Gazastrook is ondraaglijk", zei de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), Mirjana Spoljaric, bij aankomst maandag in de Gazastrook.

Al vanaf het begin van de huidige oorlog van Israël tegen Hamas, roept het Israëlische leger Palestijnen op om van het noorden naar het zuiden van Gaza te trekken. Inmiddels zijn zo'n 1,8 miljoen mensen in de Gazastreek op de vlucht geslagen, ruim 75 procent van het totaal aantal inwoners. Het zuiden, dat veilig zou zijn volgens Israël, wordt vooral de laatste dagen ook onophoudelijk gebombardeerd.