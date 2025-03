Undercoveractie toont hoe Kremlin nuttige idioten ronselt voor hybride oorlog Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 231 keer bekeken • bewaren

VRT NWS is geïnfiltreerd in Telegram-groepen waarin Russen nuttige idioten in het Westen ronselen. De deelnemers krijgen opdrachten waarmee ze cryptogeld kunnen verdienen. Zo krijgen de journalisten van VRT NWS de missie om e-mailadressen van Belgische journalisten te verzamelen en om anti-NAVO-stickers te plakken.

“We stemmen toe. Een week later valt de enveloppe met stickers in een afgesproken brievenbus. De afzendgegevens verwijzen naar een Chinees stickerbedrijf. Het is onduidelijk van wie ze afkomstig zijn. ”

Na het voltooien van dergelijke opdrachten kan het een stuk verder gaan. De Russen proberen wegwerpagenten in te zetten voor levensgevaarlijke sabotageacties.

“Zo werd in januari 2024 een 51-jarige Oekraïner in totaal 4.000 dollar beloofd voor het in brand steken van een verffabriek in Polen. De autoriteiten konden hem net op tijd tegenhouden. De man werd afgelopen maand veroordeeld tot 8 jaar cel. In Duitsland zou dan weer tot honderd euro betaald zijn geweest voor het spuiten van bouwschuim in de uitlaten van meer dan 200 auto’s.”

Ook de Belgische undercoverjournalisten zien hoe pro-Russische individuen bereid blijken om enorme schade aan te richten.