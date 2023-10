Ultrarechtse zeloten stemmen Republikeinse voorzitter Huis weg Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Voor het eerst in de geschiedenis is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden weggestemd. Ultrarechtse partijgenoten besloten Kevin McCarthy te dumpen, omdat hij het had gewaagd om samen te werken met de Democraten om zo een ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid te voorkomen.

De Democraten overwogen afgelopen weekend nog om McCarthy te hulp te schieten, maar besloten dat uiteindelijk niet te doen. De voorzitter van het Huis was niet bereid om hen tegemoet te komen, waarna alle aanwezige Democraten voor zijn afzetting stemden. “Het is de verantwoordelijkheid van de Republikeinen om de burgeroorlog in eigen gelederen te beëindigen”, aldus Hakeem Jeffries, de Democratische leider in het Huis.