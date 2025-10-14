Ultrarechtse relschoppers openen in Uithoorn opnieuw aanval op politie en democratie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 236 keer bekeken • bewaren

Een gemeenteraadsvergadering in het Noord-Hollandse Uithoorn vond vanavond achter gesloten deuren plaats nadat vorige maand een groep agressieve demonstranten het gemeentehuis bestormde toen daar een commissievergadering werd gehouden. Dit keer was de ME paraat om de volksvertegenwoordigers en bestuurders te beschermen tegen de ultrarechtse horde die buiten opwachting maakte, getooid met NSB-vlaggen.

Een paar honderd al dan niet gemaskerde types hadden zich verzameld om met intimidatie in te gaan tegen het plan van de gemeente om asielzoekers onderdak te bieden. De groep werd toegesproken door politici van FVD en ex-VVD'er Wyberen van Haga.

Nadat de ultrarechtse politici hadden gesproken viel een deel van de groep de politie aan met eieren en vuurwerk. De relschoppers trokken daarop het centrum in, achtervolgd door de ME.