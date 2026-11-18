Ultrarechtse partijen halen neus op voor bezorgde burgers en pleiten ervoor hun werk ‘naar de prullenbak te verwijzen’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 500 keer bekeken • Bewaren

De ene bezorgde burger is de andere niet. Radicaal-rechts wijst voortdurend op burgers die zich zorgen maken over migratie, maar als burgers zich zorgen maken over de klimaatcrisis, dan geven diezelfde partijen niet thuis. Sterker nog: dan lachen de ultrarechtse partijen de bezorgde burger keihard in zijn gezicht uit.

Voor het eerste Burgerberaad werden 175 willekeurige mensen uit heel Nederland gevraagd om zich over klimaatbeleid te buigen. Het ging om Nederlanders “van alle leeftijden, met alle mogelijke achtergronden en fundamenteel verschillende meningen over het klimaat”, zo valt te lezen op de site van het Burgerberaad .

De deelnemers aan het Burgerberaad kwamen met adviezen. Vorige week debatteerde de Kamer daar over. PVV’er Alexander Kops diende een motie in om “de adviezen naar de prullenbak verwijzen en nooit meer een klimaatberaad organiseren”. Hij kreeg deze week steun van de SGP, JA21, Mona Keijzer, BBB, FvD en de groep-Markuszower.

PRO-Kamerlid Suzanne Kröger kan er niet over uit dat die partijen met zoveel dedain naar het werk van het Burgerberaad kijken. “Een half jaar lang kwamen mensen bij elkaar. Uren en uren staken ze er in”, schrijft ze op Bluesky . “Vanaf het begin verdacht gemaakt door radicaal rechts. En nu steunen ze een motie om het advies “naar de prullenbak te verwijzen”.”

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