Ultrarechtse Italiaanse regering wil kritische wetenschappers met juridische intimidatie het zwijgen opleggen

De ultrarechtse Italiaanse regering probeert kritische intellectuelen het zwijgen op te leggen via de rechter. Filosofe Donatella Di Cesare van de Sapienza Universiteit in Rome moet op 15 mei voor de rechter verschijnen omdat zij een toespraak van de minister van Landbouw Francesco Lollobrigida heeft vergeleken met de retoriek van de nazi’s, meldt The Guardian.