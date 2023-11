Ultrarechtse Israëlische minister 'geschorst' na voorstel atoombom op Gaza te gooien Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

De Israëlische ultrarechtse minister van erfgoed Amihai Eliyahu is voor onbepaalde tijd geschorst uit de kabinetsvergaderingen. Premier Netanyahu nam de maatregel nadat Eliyahu in een radio-interview de mogelijkheid opperde om een atoombom op Gaza te gooien. Hij werd niet ontslagen en kan verder gewoon aanblijven.

Eliyahu is lid van Otzma Yehudit, de extreemrechtse partij die het Kahanisme aanhangt, de ideologie van de verboden terroristische organisatie Kach. Een aanhanger daarvan vermoordde in 1994 de Israëlische premier Rabin nadat deze een vredesakkoord had gesloten met de Palestijnse leider Arafat. Een ander lid van die partij, Itamar Ben Gvir, is minister van Nationale Veiligheid.

De minister deed zijn uitspraken in een interview met het extreem-religieuze radiostation Kol Barama. Hij zei ontevreden te zijn over de schaal van de militaire wraakactie tegen Hamas en Gaza. Bij de Israëlische aanvallen zijn volgens de Palestijnse autoriteiten tot nu toe bijna 10.000 mensen omgekomen, veelal vrouwen en kinderen. Toen de interviewer voorstelde een atoombom op het gebied te gooien en zo "iedereen te doden" antwoordde de minister "dat is een mogelijkheid".

In het radio-interview werd Eliyahu ook gevraagd naar de veiligheid van de Israëlische gijzelaars die in Gaza door Hamas gevangen worden gehouden. „In een oorlog betaal je een prijs”, had hij daarop geantwoord. Voor oppositieleden in het parlement is de straf van Eliyahu veel te laag; de regering zou al nauwelijks meer volwaardige kabinetsbijeenkomsten organiseren. Eliyahu heeft inmiddels gezegd dat zijn opmerking over een atoombom „metaforisch” opgevat moet worden.

De verklaring is ook opmerkelijk omdat Israël nog nooit openlijk heeft toegegeven atoomwapens te bezitten.

Foto: Wikipedia & public domain