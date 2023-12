Ultrarechtse coalitie in wording wil nog voor Kerst een bom leggen onder natuurbescherming

De (extreem)rechtse partijen die praten over het ontmantelen van grondrechten en een nieuwe coalitie, willen op de valreep van het parlementaire jaar nog een bom leggen onder de natuurbescherming in Nederland.

PVV, BBB en NSC willen onder meer af van het stikstofbeleid, schrijft dagblad Trouw. “Vooral de partij van Pieter Omtzigt zit niet stil. “We gaan wel een aantal dingen neerleggen”, zei NSC-Kamerlid Holman over het aankomende landbouwdebat. NSC’ers waren woensdag tot op het laatste moment in overleg met andere partijen over eventuele voorstellen. De partij is fel tegen het huidige stikstofbeleid, vooral de uitkoop van ‘piekbelasters’ is Holman een doorn in het oog.”