Ultrarechtse coalitie bezuinigt op gezondheid en maakt sporten duurder

De gezondheid van de bevolking heeft geen prioriteit voor de nieuwe ultrarechtse coalitie. Uit de budgettaire bijlage bij het Hoofdlijnenakkoord blijkt dat PVV, BBB, NSC en VVD uiteindelijk 300 miljoen euro per jaar willen bezuinigen op de publieke gezondheid. Daarnaast gaat het mes in subsidies voor een gezonde leefstijl.

Of dat nog niet genoeg is, maakt het ultrarechtse kabinet sporten duurder. Sportscholen, zwembaden en dansscholen vallen straks in het hoge btw-tarief. Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) spreekt in het AD van “een desastreuze ontwikkeling voor de gezondheid en het welzijn van alle Nederlanders”. Ruim 7 miljoen Nederlanders sporten volgens het platform bij een commerciële sportaanbieder en zullen daardoor straks duurder uit zijn.