Ultrarechts Oostenrijk deelt 'schnitzelbonus' uit aan restaurants zonder internationale gerechten Actueel • Vandaag

Ultrarechts droomt niet alleen van een land met louter blonde haren en blauwe ogen maar ook van horecazaken waar je geen eten uit andere landen meer kunt krijgen. Alles moet immers terug naar 'hoe het vroeger was'. In Wenen delen ze daar nu belastinggeld voor uit.

Restaurants die ouderwetse Oostenrijkse gerechten, zoals schnitzels, serveren krijgen van de ultrarechtse regering een bonus van 10.000 euro, meldt The Local. De maatregel is officieel bedoeld om het sociale leven in economisch verschraalde omgevingen een impuls te geven maar opmerkelijk is dat de financiële steun niet beschikbaar is voor horeca-bedrijven die modernere gerechten als pizza of kebab serveren. Dat wekt de indruk dat het gewoon om een verkapt racistische maatregel gaat.

De conservatieve kanselier Karl Nehammer, een christendemocraat die in een coalitie met extreemrechts zit, zegt dat het gaat om het verdedigen van de dominante cultuur, oftewel Leitkultur. Critici vermoeden dat de maatregel ook veel te maken heeft met de verkiezingen die in september worden gehouden en waarbij extreemrechts aan kop gaat in de peilingen.

In Neder-Oostenrijk, een deelstaat waar ultrarechts de dienst uit maakt, is de bonus eerder dit jaar ingevoerd. Het geld is bestemd voor horecaondernemers die in een dorp een eerste zaak openen of een bestaande overnemen. Sinds begin deze eeuw is een op de drie horecazaken verdwenen, onder meer vanwege de leegloop van het platteland en de gevolgen van de pandemie.

Critici constateren dat de bonus niet alleen veel te laag is om een zaak draaiende te houden maar ook dat er makkelijk misbruik van gemaakt kan worden door handige types. En natuurlijk de racistische kant. "Een Italiaans restaurant heeft net zo goed een sociale functie," constateert een ondernemer. "Als de vraag verandert en jongeren liever iets anders eten is het beter om je daar bij aan te passen omdat je dergelijke trends nu eenmaal amper kunt omkeren."