Ultrarechts kabinet stort werknemers met arbeidsbeperking in de financiële ellende

De VVD wil de hardwerkende Nederlander helpen, maar niet als die een arbeidsbeperking heeft. De PVV is er voor de gewone man, maar niet voor de gewone man met een arbeidsbeperking. Bestaanszekerheid is belangrijk voor NSC, maar mensen met een arbeidsbeperking hebben daar geen recht op.

Het ultrarechtse kabinet moet niets hebben van mensen met een arbeidsbeperking. De belastingmaatregelen van het kabinet leiden ertoe dat werknemers met een arbeidsbeperking nog minder geld over houden, meldt de NOS . Elke maand ontvangen ze 20 tot 60 euro minder. “Dat is best veel als je ongeveer 1700 euro per maand verdient”, aldus brancheorganisatie Cedris.

“De daling van het netto-inkomen komt door belastingmaatregelen die dit jaar zijn ingegaan. Zo is de heffingskorting per saldo gedaald. Dat is de korting die je krijgt op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Die zijn omlaag gebracht om mensen te stimuleren om meer te gaan werken. "Maar dat geldt voor deze groep niet", zegt de woordvoerder. "Deze mensen hebben een arbeidshandicap en kunnen dus niet meer uren werken." De verhoging van de arbeidskorting is volgens Cedris niet voldoende om daling in inkomen te compenseren.”