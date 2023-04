Ultrarechts Fox News loog onophoudelijk tegen kiezers maar komt goed weg in rechtszaak daarover Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse spreekbuis van de Republikeinse partij Fox News komt goed weg in de rechtszaak over het uitzenden van talloze leugens over de presidentsverkiezingen. Die was aangespannen door Dominion, het door Fox van fraude beschuldigde bedrijf achter de stemcomputers. Fox News heeft tegen beter weten in maandenlang de leugens van oud-president Donald Trump herhaald dat de verkiezingen gemanipuleerd waren. Uiteindelijk is er geschikt en moet Fox bijna 800 miljoen dollar betalen.

Door te schikken ontloopt Fox News een vrijwel zekere berechting. De mediaorganisatie legt daarvoor een bedrag van 787,5 miljoen dollar neer, omgerekend bijna 720 miljoen euro. De eis van Dominion was aanvankelijk 1,6 miljard dollar (1,46 miljard euro). Evengoed is het een van de hoogste schikkingen ooit in een Amerikaanse rechtszaak.

Al ruim voor de presidentsverkiezingen van 2020 riep toenmalig president Donald Trump dat de verkiezingen oneerlijk zouden verlopen. Na zijn verlies hielden hij en zijn team vol dat er fraude was gepleegd, ondanks dat hiervoor geen enkel bewijs kon worden gevonden. Dat weerhield Fox News er niet van om elke dag mee te doen met de leugens en verdachtmakingen. Tijdens de rechtszaak kwamen al interne documenten van Fox News boven water dat de presentatoren op tv de leugens herhaalden, maar die achter de schermen ook niet geloofden. Zo bleek dat Fox willens en wetens nepnieuws verspreidde en zo actief bijdroeg aan de radicalisering van de toch al van de realiteit losgezongen Republikeinse Trump-achterban.

Eind maart oordeelde de rechter in de zaak dan ook al dat er bij Fox News geen sprake was van eerlijke en onafhankelijke verslaggeving en dat alle uitspraken over een frauduleuze rol van Dominion Voting Systems gelogen waren. Schuldig dus. Maar omdat de Verenigde Staten een juryrechtspraak kent, was het aan de juryleden om te bepalen in hoeverre het glashard liegen van Fox ook werkelijk strafbaar is. Zover kwam het dus niet. Enkele uren na de installatie van de jury besloot Fox de uitspraak af te kopen.

Als de rechtszaak wel was doorgegaan, had dat betekent dat zowel de presentatoren als de top van Fox News onder ede moesten verklaren dat ze hadden gelogen en waarom. Daar komen ze nu onderuit. Fox News heeft na de schikking wel verklaard tevreden te zijn met de schikking en te erkennen dat hun beweringen over Dominion onjuist waren. Voor de Fox News-kijker maakt dat overigens weinig uit. Omdat in de schikking niets is vastgelegd over publiekelijke rectificatie, hoeven ze er in hun eigen uitzendingen niets over te zeggen en is de kans groot dat hun kijkers er nooit achter zullen komen.