Ultraconservatieven doen alsof ze feministen zijn in debat over trans rechten Opinie • 08-08-2025

Jennanna Spannenburg Activist, zet zich als Dolle Mina o.a. in bij de Trans rechtengroep

Door: Pherenike Vroemen, Jennanna Spannenburg, Tamar Doorduin, Lori Potverdorie e.a. namens Dolle Mina

Deze week verscheen in Trouw het zoveelste opiniestuk dat pleit tegen de inclusie van trans vrouwen in de sport. Buiten dat wij, de trans rechtengroep van Dolle Mina, willen aankaarten dat dit stuk vol staat met desinformatie, is Dolle Mina er klaar mee dat feminisme en het ‘opkomen voor vrouwenrechten’ wordt gebruikt als dekmantel om een hele groep vrouwen openlijk te discrimineren. Dit is schadelijk voor ALLE vrouwen. Dit is geen feminisme en het moet stoppen.

Het in twijfel trekken van trans personen en hun recht om te bepalen wie ze zijn is al jaren een grote hobby van conservatieve groepen. Het gaat hier om dezelfde groepen die daarnaast maar al te graag het recht op abortus willen inperken en vrouwen terug achter het aanrecht willen krijgen. Toch zie je dat wanneer het over trans rechten gaat ze opeens doen alsof ze echte ‘feministen’ zijn; zogenaamd bezorgd om de rechten van (cis) vrouwen, maar in werkelijkheid uit op de controle van strikte man-vrouw-rollen en het uitsluiten van iedereen die hiervan afwijkt.

Eén van de wapens die hierbij wordt gebruikt is het bewust verspreiden van desinformatie, zo leren we al langer van trans vrouwen zoals Marte Hoogenboom en Freya Terpstra. Deze desinformatie is gemakkelijk te weerleggen, maar popt steeds weer op.

Om toch nog maar weer de feiten langs te gaan: trans vrouwen die mogen meedoen aan de vrouwencompetitie staan lichamelijk ver af van (cis) mannen. Wanneer trans vrouwen een fysieke transitie doormaken, verandert hun biologie, waardoor veel fysieke kenmerken die in sommige sporten een voordeel kunnen zijn, niet meer aanwezig zijn. Er is geen bewijs dat trans vrouwen voordelen zouden hebben ten opzichte van cis vrouwen als het gaat om sportprestaties. Er worden zelfs nadelen in fysieke prestaties gezien. In werkelijkheid is het een grote uitzondering wanneer een trans vrouw op een vrouwenpodium staat. Geen enkele trans vrouw heeft ooit een Olympisch of wereldkampioenschap gewonnen.

Niet alleen zorgen dit soort opiniestukken ervoor dat een grote groep vrouwen wordt uitgesloten omdat zij toevallig zonder vulva en baarmoeder geboren zijn, ook worden cis vrouwen slachtoffer van deze controle op wie er wel of niet een ‘echte vrouw’ zou zijn. De ‘te goede’ prestaties en identiteit van (cis) vrouwen worden publiekelijk in twijfel getrokken en dragen daarbij een beeld uit dat cis vrouwen fundamenteel zwakker en kwetsbaarder zouden zijn. Dit is onwaar, beledigend, en wakkert angst voor trans vrouwen alleen maar aan, wat uiteindelijk ook leidt tot meer controle op cis vrouwen. Neem bijvoorbeeld de boksster Imane Khelif die steeds moet bewijzen dat ze een cis vrouw is, omdat zij er niet ‘vrouwelijk’ genoeg uitziet. Nog een stap verder heeft Wereldatletiekbond World Athletics recent genetische testen verplicht gesteld om alle vrouwelijke deelneemsters te controleren op hun geslacht. Wanneer houdt de controle op het vrouwenlichaam op?

Laten we duidelijk zijn. Vrouwenrechten en feminisme gaan over gelijkwaardigheid. Dit stopt niet bij alleen cis vrouwen. Trans vrouwen zijn vrouwen en verdienen net als cis vrouwen gelijke rechten en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Ook niet in de sport. Als je het niet kan opbrengen om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden, wat maakt jou dan beter dan het patriarchale systeem waartegen je je uitspreekt als feminist?

Zonder dat deze zelfuitgemaakte ‘feministen’ het door hebben jagen ze niet alleen trans haat en discriminatie aan, wat al kwalijk genoeg is, maar ook het beperkende beeld van het vrouw-zijn. In essentie ondermijnen zij daarmee de rechten en zelfbeschikking van alle vrouwen, inclusief cis vrouwen, waar ze juist zo bang voor zijn. Zo brengen ze alle vrouwen met elk opiniestuk weer een stapje verder terug in de tijd. Ophouden dus. Zij aan zij staan we sterker.

Pherenike Vroemen (zij/haar), kerngroeplid van Dolle Mina en kartrekker van o.a. de Trans rechtengroep.

Jennanna Spannenburg (zij/haar), activist, zet zich als Dolle Mina o.a. in bij de Trans rechtengroep.

