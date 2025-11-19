Ultrabewerkt voedsel maakt mensen op grote schaal ziek, industrie gedreven door winstbejag Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Ultrabewerkt voedsel dat op grote schaal in onder meer supermarkten wordt aangeboden, is zeer schadelijk voor de gezondheid. Dat stellen 40 wetenschappers van over de hele wereld op basis van hun onderzoek dat is gepubliceerd in het vooraanstaande medisch vakblad The Lancet. Ze ontdekten dat het eten van ultrabewerkt voedsel, van chips tot light producten, leidt tot een stijging van het aantal ziektegevallen, variërend van obesitas tot kanker, meldt de Duitse publieke omroep DW News.

Ultrabewerkt voedsel rukt enorm op omdat de consumptie door de op winsten jagende industrie sterk wordt gepromoot. Inmiddels is meer dan de helft van het aantal calorieën dat door mensen ingenomen wordt afkomstig van dit ongezonde voedsel. De producten bevatten veel ongezonde, onnatuurlijke en kunstmatige stoffen dan wel natuurlijke ingrediënten van slechte kwaliteit omdat die goedkoper zijn.

Acht multinationals zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de ultrabewerkte producten die geconsumeerd worden. Het gaat om Unilever, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kraft Heinz, Modelez en Fomento Economico Mexicano. "De belangrijkste aanjager van de wereldwijde groei in ultrabewerkt voedsel is de toenemende economische en politieke macht van deze industrie en de manier waarop ze het voedselsysteem veranderen om boven alles winst na te jagen." De multinationals zetten daarbij andere bedrijven in de industrie er toe aan om hun menu over te nemen.