UK zo slecht voorbereid dat Brexit onderhandelingen dreigen te stagneren

20 jul. 2017 - 20:17

@ Inhoudelijk_Debat U vraagt, wij draaien http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-halt-brexit-talks-michel-barnier-brussels-david-davis-a7847641.html Het komt inderdaad van Barnier. Het maakt verder niet uit naar welke voorbereiding hij exact refereert. Het punt dat hij dat idee heeft dat het VK niet voldoende is voorbereid. Dat is al schadelijk genoeg. En daar moet men toch iets mee aan de overkant van de sloot. Schijnbaar is het niet echt overtuigend wat ze daar doen. ‘Het EU belang is niet mijn belang’ Dat is niet relevant. De EU behartigt uw belang. Of u dat nu wilt of niet. Het VK behartigt uw belang in ieder geval niet. Met het dwarsbomen valt het wel mee. Als de EU ophoud te bestaan is er ook geen EU meer waar het VK een goede deal mee kan sluiten. Dan valt die hele basis dus weg. Het is voortbestaan van de EU is dus ook in het belang van het VK. Dat maakt het enorm lastig ‘Lees pagina 11 eens. Zie je dat het helemaal niet zo’n done deal is.’ Dat is in mijn optiek echt niet zo relevant. Als de afspraken die gemaakt zijn niet juridisch bindend zijn blijft nog steeds overeind dat die afspraken ooit gemaakt zijn. Op basis van die afspraken denkt de EU recht te hebben een financiële compensatie te vragen. Misschien staan de Britten in hun juridisch recht om te zeggen dat ze niets meer betalen. Qua geloofwaardigheid als handelspartner om afspraken mee te maken is het dan wel gedaan met ze. Het is minimaal ‘niet netjes’. ‘Vallen ze het land binnen?’ Dat zal niet gebeuren ‘Zeg het mij maar, waar zit de onzin?’ Hier: ‘Nee de EU is hier de onredelijke partij, niet de UK.’ Het VK wentelt falend eigen binnenlands beleid af op de EU en wil in ruil daarvoor een goede Brexit deal waar de EU voor moet bloeden. Dat is volstrekt onredelijk. ‘Als ze dan toch geen netto betalers zijn dan moet dat bedrag voor de EU ook niet zo belangrijk zijn.’ Van deze zin snap ik dus weer helemaal niets. Natuurlijk heeft de EU een budget en heeft het daarvoor inkomsten en uitgaven waar bepaalde landen meer aan betalen dan anderen. De winst is indirect en die word niet berekend in al die sommetjes die men zo simpel maakt. ‘Allemaal zaken die ook via bilaterale verdragen te regelen zijn. Daar heb je geen EU voor nodig. Je moet de ‘wist’ die de EU ons op levert wel af zetten tegenover alternatieven voor de EU, en niet alleen tegenover alleen het afschaffen ervan. Zelf mensen als Farrage hebben altijd geroepen voor samenwerking binnen Europa te zijn.’ En dat klopt. In principe. Maar u gaat voorbij aan het feit dat dit enorm lastig is. Neem nou eens een voorbeeld van drie landen die in bilateraaltjes handel proberen af te spreken. Land A spreekt een invoertarief af met B, B met C en C met A. Dit moet onderling consistent zijn, betekenend dat als een product van A via B naar C gaat, hetzelfde invoertarief betaald als een product direct van A naar C. Ander verslaat het systeem zichzelf. En dat met 28! Landen. Het probleem is dat er momenteel geen werkend plan ligt voor een functionerend alternatief. Er is geen repeal and replace. Er is niet eens een goede route voor repeal. Beter is echt: adapt! En daar is heel veel moeite en heel veel hard werk voor nodig. Het is namelijk niet gemakkelijk om 28 landen politiek op 1 lijn te krijgen. ‘Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat een alternatief voor de EU 5% extra kosten hierop zou veroorzaken.’ Maar er is geen enkele zekerheid die gegeven word door de pro-exiteers dat dit niet zou zijn. Er word geen haalbaar werkend alternatief gegeven dat kant en klaar op de plank ligt. Het is repeal zonder replace onder het motto: replace zien we dan wel weer. ‘En nog vraag hoeveel is het je waard eigen baas te zijn?’ Ten eerste: over wat? Ten tweede: dat is toch grotendeels al een illusie. ‘ik zei dat het een goede deal moest zijn. Goed voor beide partijen.’ En ik beweer dat dit bijna onmogelijk is. Omdat de huidige situatie niet heel slecht is en een afspiegeling is van de wenselijkheid van de belangen van beide partijen. Het VK wil iets anders, de EU heeft rekening te houden met de wensen van 27 lidstaten. Een barrière-loze handel in samenhang met eigen trade-deals is onmogelijk. Zoals ik hierboven in een voorbeeldje al schetste. Als goederen vanuit het VK probleemloos naar de EU kunnen, dan geldt dat de-facto ook voor producten die het VK binnen komen via trade-deals van het VK met andere landen. Die voorwaarden kunnen niet anders zijn dan die van desbetreffende landen naar de EU. Wederom, de route van A via B naar C mag geen andere uitkomst opleveren dan directe route van A naar C. Dat kan gewoon fundamenteel niet. Wil het VK eigen trade deals afsluiten met derde landen; dan is dat prima. Dat gaat ten koste van de trade deal met de EU. Maar dat wil men dan weer niet. Het is echt het een of het ander. ‘Helaas is niet iedereen binnen de EU het daar mee eens’ Daar zijn we het dus niet over eens. Nergens in de quotes van de EU vertegenwoordigers word het woord punish gebruikt zoals de koppen van de artikelen die u linkt suggereren. U noemde eerder ergens het checken van de eigen bronnen. Misschien een les aan u zelf. Er worden slechts feitelijke constateringen gedaan dat het VK niet kan cherry-picken, non-lidmaatschap niet voordeliger kan zijn dan lidmaatschap en Brexit een enorme klap in het eigen gezicht zou zijn.