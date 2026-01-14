Uitstoot VS neemt weer toe, kantelpunt klimaatcrisis komt veel sneller dichterbij Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 99 keer bekeken Bewaren

Na jaren van afname stoot de VS weer meer broeikasgassen uit door de verbranding van fossiele brandstoffen, dat meldt The Guardian. De toename van 2,4 procent wordt onder meer veroorzaakt door een koude winter en de explosieve groei van datacenters en cryptomining. Door de hoge aardgasprijzen steeg ook het gebruik van steenkool, wat met veel meer uitstoot gepaard gaat.

De Amerikaanse uitstoot van koolstofdioxide en methaan was tussen 2005 en 2024 met 20% gedaald, met enkele korte periodes van één of twee jaar waarin de algehele neerwaartse trend werd onderbroken. Traditioneel gezien nam de CO2-uitstoot toe parallel aan de economische groei, maar de inspanningen om schonere energie te stimuleren hebben de twee de afgelopen jaren ontkoppeld, waardoor de uitstoot zou dalen naarmate het bruto binnenlands product (bbp) steeg.

Het effect van het nieuwe beleid van Trump, om de verbranding van fossiele brandstoffen op te voeren en klimaatmaatregelen af te schaffen, is nog niet duidelijk merkbaar omdat het pas recent is ingevoerd. De gevolgen daarvan worden de komende jaren zicht- en meetbaar.

"Helaas is de verwachte toename van de Amerikaanse emissies in 2025 waarschijnlijk een voorbode van wat komen gaat, nu de Amerikaanse federale overheid een enorme, onnodige economische fout blijft maken door de voorkeur te geven aan fossiele brandstoffen, terwijl de rest van de wereld vol inzet op mobiliteit en energieopwekking met behulp van koolstofarme technologie, voornamelijk gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen en batterijen," aldus Jonathan Overpeck, decaan milieuwetenschappen aan de Universiteit van Michigan.

Het slechte nieuws uit de VS komt bovenop de resultaten van Europees onderzoek waaruit blijkt dat de klimaatcrisis sneller toeneemt dan gehoopt.

Als de opwarming van de aarde in het huidige tempo doorzet, kan het belangrijkste wereldwijde klimaatdoel tegen het einde van dit decennium al sneuvelen. Daarvoor waarschuwt de Europese klimaatdienst Copernicus in een jaarlijks rapport. (...) In 2025 was het volgens het rapport 1,47 graden warmer dan voor de industriële tijd. Daarmee was dit het op twee na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Alleen 2024 (+1,6 graden) en 2023 (+1,48 graden) waren nog warmer ten opzichte van de tijd voordat mensen massaal fossiele brandstoffen gingen gebruiken. Door de verbranding van olie, gas en kolen is de CO2-concentratie in de atmosfeer inmiddels met meer dan de helft toegenomen.

Op het voor het klimaat zo belangrijke werelddeel Antarctica was het een recordjaar in opwarming. "Op Antarctica was het zelfs het allerwarmste jaar ooit gemeten. De gecombineerde zee-ijsbedekking van beide polen daalde daardoor in februari tot de laagste waarde sinds het begin van satellietwaarnemingen, eind jaren zeventig", meldt Trouw.

Het gevolg is dat de limiet van 1,5 graad opwarming die het Akkoord van Parijs stelde, en waarmee voorkomen kan worden dat de klimaatverandering verder uit de hand loopt, vermoedelijk al in 2030 gaat sneuvelen in plaats van 10 jaar later. Dat heeft ernstige consequenties voor de leefbaarheid van de planeet. Bill McGuire, emeritus hoogleraar klimaatrisico's aan University College London. merkt in The Guardian op dat een ramp nadert:

"De limiet van 1,5°C is in feite nu van de baan," zei hij. "Hoe je het ook bekijkt, een gevaarlijke klimaatcrisis is een feit, maar er zijn weinig tekenen dat de wereld zich erop voorbereidt of er zelfs maar serieus aandacht aan besteedt." De wereldwijde uitstoot is tien jaar na de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs blijven stijgen, ondanks een sterke groei in hernieuwbare energie en regionale successen bij het saneren van vervuilende economieën.