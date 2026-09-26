Uitstel Groen Staal slecht voor de IJmond en Nederland Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • Bewaren

Roel Berghuis Oud-Vakbondsbestuurder FNV Persoon volgen

Daar is hij dan eindelijk: de brief van Stientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei. De definitieve maatwerkafspraken over de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden zijn er voorlopig niet. De besluitvorming wordt uitgesteld tot uiterlijk 1 maart 2027.

Dat uitstel speelt commerciële claimorganisaties en hun financiers in de kaart. Zij proberen Tata Steel Nederland via juridische procedures tot schadevergoedingen en schikkingen te bewegen. Geld dat het bedrijf kwijt is aan proceskosten en eventuele schikkingen, kan niet meer worden besteed aan de verduurzaming van de staalfabriek.

Dat de zorgen en mogelijke schade van omwonenden serieus moeten worden onderzocht, staat buiten kijf. Maar het mag niet zo zijn dat commerciële partijen uiteindelijk een groot deel van het geld ontvangen dat hard nodig is om de uitstoot daadwerkelijk terug te dringen.

Het is rampzalig dat politiek Den Haag er niet in slaagt om nu een van de grootste industriële uitdagingen van deze tijd in gang te zetten: de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden. Zeker omdat de Tweede Kamer de plannen voor Groen Staal in april nog met een ruime meerderheid steunde. Aan die steun werden terecht voorwaarden verbonden op het gebied van gezondheid, milieu en werkgelegenheid.

Uniek en historisch

Het Groen Staal-plan waarmee de FNV en staalarbeiders in 2021 kwamen, was uniek en historisch. Het voorziet in een grootschalige verandering van het staalbedrijf en een ingrijpende verduurzaming van de productie.

Het belangrijkste doel is om de traditionele productie met steenkool stap voor stap te vervangen. Daarvoor moeten nieuwe installaties worden gebouwd die aanvankelijk op gas en later op groene waterstof kunnen draaien, in combinatie met elektrische ovens. Zo moet de CO₂-uitstoot fors dalen en moet de leefomgeving in de IJmond schoner en gezonder worden.

De werkelijke reden voor het uitstel ligt naar mijn mening bij de twijfel binnen het Indiase Tata-concern. Daar moet de fundamentele keuze worden gemaakt of Tata Steel India nog bereid is om miljarden te investeren in Groen Staal in IJmuiden.

Juist daarom is snel duidelijkheid nodig. Verder uitstel kost niet alleen tijd, maar kan ook het vertrouwen van werknemers, omwonenden en de regio aantasten. De IJmond wacht al jaren op een besluit over een schonere en toekomstbestendige staalindustrie.