Uitstel afbraak sociale zekerheid moet afstel worden Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • Bewaren

Het tijdelijk uitstellen van de halvering van de WW, het afschaffen van de blijvende arbeidsongeschiktheidsregeling en het verhogen van het eigen risico is niet genoeg. Net als de poging om de AOW-leeftijd extra verhogen, moeten deze verslechteringen geschrapt worden.

Het huidige kabinet wil de werkloosheidswetuitkering halveren (maximaal 1 jaar WW-uitkering in plaats van maximaal 2 jaar) en de toegang tot WW ook nog eens verslechteren. Ooit was de maximale WW-duur 5 jaar. Met het verslechteren van de WW en arbeidsongeschiktheidsregeling zijn de VVD overgenomen in het regeerakkoord door CDA en D66. Het nut van de verslechteringen wordt zelfs betwijfeld door Martin Visser van De Telegraaf. Het nut van de verslechteringen is er niet. Hardwerkende Nederlanders die buiten hun schuld werkloos worden of arbeidsongeschikt, worden de armoede ingejaagd. De WW wordt betaald uit premies. Er zijn geen tekorten zodat daaruit geen noodzaak is tot verslechtering.

Ook wil het kabinet in de toekomst huishoudelijke hulp via de WMO afschaffen. Dat je naar vermogen een eigen bijdrage moet geven, zoals eerder ook het geval was, is tot daaraantoe. Maar het is bizar om de huishoudelijke hulp af te schaffen terwijl aan de andere kant eerdere VVD-bewindslieden noodzakelijke uitbreiding van verzorgingshuizen schrapten met het “argument” de mensen kunnen langer thuis blijven wonen en daar hulp krijgen als dat noodzakelijk is.

Het verhogen van het eigen risico leidt niet tot een betere gezondheidszorg. Het leidt ertoe dat mensen met een slechte gezondheid en een laag inkomen, het nog slechter krijgen.

Het wordt tijd dat het kabinet de onnodige verslechteringen schrapt in plaats van die uit te stellen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

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