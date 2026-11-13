Uitkomst crisisoverleg: VVD mag crisis blijven verergeren (en doet dat prompt ook) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 639 keer bekeken • Bewaren

Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA is ook vrijdag weer (nog) niet gevallen. Dat is het resultaat van urenlang crisisoverleg tussen premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Dilan Yesilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA).

De NOS schrijft daarover:

"[...]de crisis in de coalitie is nog niet voorbij.

De coalitie moet nog bespreken in welke vorm de drie partijen doorgaan en of het vertrouwen groot genoeg is. Daar zijn ze het tot nu toe niet over eens geworden. Dit weekend wordt er verder gepraat."

Jetten lichtte het besluit vrijdagavond in een persconferentie, die gemakshalve samenviel met het RTL Nieuws, toe. In die verklaring zei hij onder meer dat hij de komende dagen "in alle rust" wil doorpraten met de coalitiepartijen. Vrijdag was er dus al de hele dag crisisoverleg, maar "dat gesprek is nog niet af", aldus de D66-premier. Volgens hem moeten er verbeteringen komen op "inhoudelijk, politiek en persoonlijk" vlak.

Dilan "eeuwig in de campagnestand" Yesilgöz maakte direct daarop korte metten de positiviteit van Jetten door te zeggen dat het minderheidskabinet is mislukt. Volgens de VVD-leider kijken haar twee coalitiepartners "te vaak naar links" bij het zoeken naar compromissen. Dat is lariekoek, er werd immers ook openlijk en langdurig gehengeld naar (extreem)rechtse steun van onder meer de PVV-weglopers van Cidi Markuszower, BBB, SGP en de Forum-afsplitsers van JA21. Deze partijen kwamen vervolgens met een keur aan antirechtstatelijke eisen waar alleen de VVD weinig problemen mee leek te hebben.

Volgens Yesilgöz merkte op dat er een linkse meerderheid in de Kamer is waar Nederland niet voor gekozen heeft. Ten eerste is ook dit een nogal makkelijk te ontkrachten leugen, ten tweede laat het vooral zien hoe ver de VVD onder Yesilgöz naar rechts is opgeschoven: voor wie zich op de uiterst rechtse flank bevindt, zijn alle anderen al snel links. "Dit is geen gestrekt been", beweerde de VVD-leider ook, net nadat ze D66 en CDA met gestrekt been bij de enkels had afgezaagd. Nieuwe verkiezingen wil Yesilgöz overigens. Niet gek, gezien het geringe aantal zetels dat de partij onder haar leiding nog overheeft in de peilingen. In plaats daarvan oppert ze een rechtse partij aan de coalitie toe te voegen. De enige rechtse partijen die de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen zijn van extreemrechtse snit, dat heeft de VVD al eerder geprobeerd met als gevolg een verergering van de crises die nu juist opgelost moeten worden.