Uitgeverij Pluim gaat boeken van Rushdie in het Nederlands opnieuw uitbrengen

Uitgeverij Pluim zou al de Nederlandse vertaling van Victory City, het nieuwste boek van Salman Rushdie, uitbrengen maar gaat nu ook eerdere werken van hem herdrukken. Naast De Duivelsverzen worden zijn indrukwekkende Middernachtskinderen en het boek over zijn leven nadat de Iraanse ayatollah Khomeini hem ter dood veroordeelde, Joseph Anton. De titel is de schuilnaam die hij jarenlang gebruikte.

De schrijver, op wie vrijdag een aanslag is gepleegd door een 24-jarige Amerikaan die een aanhanger is van het Iraanse regime, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij wordt inmiddels niet meer kunstmatig beademd en is aanspreekbaar maar gevreesd wordt dat hij een oog zal moeten missen. Hij heeft door de met een mes uitgevoerde aanval verwondingen opgelopen aan hals, gezicht en buik. Verwacht wordt dat zijn herstel lang gaat duren.

Na de aanslag is er sprake van een stormloop op zijn boeken, ook omdat mensen op deze manier hun solidariteit kunnen betuigen met het slachtoffer. Bovendien wordt zo het doel van de terroristische actie, het smoren van kritiek op de islam, ondermijnd. Bij Amazon in de VS staat De Duivelsverzen nu op 11 in de bestsellerlijst. In Frankrijk zelfs op 1.