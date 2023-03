Uitgever maakt boeken Agatha Christie toekomstbestendig, conservatieven schreeuwen moord en brand

27 mrt. 2023 - 7:47

Hoe is uw reactie omtrent XR relevant op dit artikel? Overigens was ik eerst ook wat verbaasd over dat aanpassen van teksten. Zolang het om fictie gaat en de oude versie niet op straat verbrand word is er toch eigenlijk geen probleem. Het is ook geen nieuw fenomeen. Het enige wat nieuw is: dat we ons er druk om maken omdat je er online wat over leest. En er zijn types die baat hebben bij de zaak opkloppen. Wat betreft geschiedvervalsing: hoeveel heeft u op school gelezen over de politionele acties of de bersiap? Dat is geschiedvervalsing.