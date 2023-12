Uitgever die beknibbelt op salarissen, wil nu voor 1,1 miljard euro RTL Nederland overnemen

15 dec. 2023 - 14:39

Ik ben tegen al die media fusies, want het leidt tot gelijkvormige meningen. Als het een goede investering is, dan moet dat tot gevolg hebben dat er meer geld voor salarissen komt. Realiteit zal wel zijn dat dat in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt, ook al is dat op de lange termijn ongunstig voor hen.