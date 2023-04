Uitgelekt: machtige Duitse mediamagnaat vergeleek coronahulp met machtsovername Hitler

15 apr. 2023 - 15:11

'Hij hoopt bijvoorbeeld dat de aarde verder opwarmt. Oost-Duitsers zijn volgens hem “communisten of fascisten” en moslims “intolerant”.' Niet zo'n heel gekke uitspraken hoor, maar hij had het wel een beetje moeten nuanceren. Ja er zitten veel extreem-rechtse lui in Oost-Duitsland: https://www.dw.com/en/study-links-far-right-extremism-and-eastern-german-mentality/a-38892657 En communisten voor wie de DDR nooit is weggegaan zullen er vast en zeker ook wel zitten. En neen, niet alle moslims zijn intolerant; maar dat veel moslims er heel conservatieve denkbeelden op na houden is toch geen verrassing? En Trump? Een Nobelprijs is misschien net iets te veel van het goede, maar het was wel diezelfde Trump die Merkel er op wees dat ze wél kon investeren in Nordstream 2 maar niet in de Bundeswehr. En het resultaat daarvan kunnen we nu aanschouwen.

