Uiterst rechts discrimineert blanke Nederlanders als ze willen emigreren Opinie

Je moet minstens lichtgetint zijn voor steun

Op de sociale media kom je met regelmaat personen tegen die zeggen te gaan emigreren als er straks een kabinet komt met aanhangers van Jetten en Klaver. Het zijn zonder uitzondering blanken die met hun uitspraak munitie leveren voor de stelling dat domrechts niet zomaar dómrechts heet. Ze worden immers door hun eigen soort belazerd. Ze zijn te stupide om dit in de gaten te hebben.

In de uiterste rechterhoek van de politiek gaat het tegenwoordig vaak over remigratie. Hieronder verstaat men in die kring de terugkeer naar het land van herkomst ook al komen niet jij maar je ouders of je grootouders vandaan. Zelf ben je immers - om een beetje de toon van die zogenaamd rechtse oplichters aan te slaan - geboren en getogen in bijvoorbeeld 020 Gaza. De betrokken politici benadrukken allemaal dat dit eruit bonjouren op vrijwillige basis zal geschieden. Gegadigden krijgen zelfs ondersteuning.

Daar sta je als bona fide emigrant, die zich niet meer in de eigen buurt herkent en derhalve verlangt elders op de wereld dan maar zelf buitenlander te worden. Je mag het helemaal zelf uitzoeken. Je komt nergens voor in aanmerking en die allochtonen wel. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet je minstens lichtgetint zijn. Blanken krijgen te horen dat ze zelfredzaam zijn, misschien, heel misschien met uitzondering van wie kan aantonen uit landen aan de rand van de EU afkomstig te zijn. Onder asielzoekers aan de buitenkant van de Europese grenzen schijnen die als een soort tweederangs blanken beschouwd te worden. Misschien dat dit helpt als zij zich melden voor remigratie. Je weet het niet. Oekraïners krijgen tenslotte ook alles.

Zo zien wij hoe ook extreemrechtse partijen, het FvD voorop, net zo goed de buitenlanders voortrekken en de Nederlanders aan hun lot overlaten. Iets anders zou het zijn als zij net als Drees in de vroege jaren vijftig de emigratie van iedereen bevorderden omdat het land zó al te vol was. Maar ze kijken wel uit. Zeg niet dat er geen belangstelling bestaat. De lui die niet in hetzelfde land willen wonen als Jetten en Klaver, zijn het topje van een ijsberg. De enorme kijkcijfers van Ik vertrek bewijzen genoeg.

Toch krijgen de lui voorrang die nooit naar zoiets kijken omdat ze helemaal verslaafd zijn aan wat ze met hun ontsierende satellietschotels kunnen kijken.

Zij wel. Jij niet. Alles dank je aan PVV, BBB, FvD en JA21.

Bollebozen met je “Ik ga emigreren”.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.