Uiterst rechts bestempelt asielzoekers nu tot verkrachters, met steun van vrouwelijke hulptroepen

Deze donderdag was Richard van der Elst weer eens te zien bij het middagprogramma van Ongehoord Nederland. In extreemrechtse kring geniet hij populariteit vanwege zijn acties tegen een groot asielzoekerscentrum in Dordrecht. Daar woont hij namelijk in de buurt en de aanwezigheid van zoveel vreemde snoeshanen maakt hem bang. Wat zullen die met zijn vrouw en zijn kinderen doen?

Van der Elst hield een bekend verhaal. Eigenlijk moet je daar schouderophalend aan voorbij gaan maar diezelfde woorden hoor je vandaag de dag uit veler mond. Daarom is het goed er nog eens op in te gaan.

Van der Elst hield staande dat de asielzoekers voornamelijk jonge mannen waren. Hij voegde eraan toe dat hij nóóit, maar dan ook nóóit, zijn gezin achter zou laten in een oorlogssituatie. Hieruit blijkt dat hij zelden verder dan zijn eigen buurt heeft gekeken. De vluchtroute naar Europa is lang en gevaarlijk. De kans dat je gezin onderweg iets overkomt, is groot. Bovendien val je in je eentje minder op. Dat is belangrijk als er op je gejaagd wordt. Vandaar dat gezinnen hun jongere leden afvaardigen als kwartiermakers. Zij kunnen bergpassen nemen en rivieren doorwaden. Zij kunnen snel vluchten als milities of grensbewakers eraan komen. Zij zijn bestand tegen de behandeling door de mensensmokkelaars. De kans dat zij zich min of meer ongeschonden in een Europees land kunnen aanmelden, is dan ook het grootst. De volgende stap is dan vrouw en kinderen veilig weg te krijgen langs normalere wegen.

Dáárom melden zich zoveel jonge mannen.

Die worden in extreem rechtse kring graag aangeduid als testosteronbommen. Dat is een oud xenofobisch frame dat al eeuwenlang op buitenstaanders wordt toegepast. 'Zij zijn gekomen om onze vrouwen te schenden'. Ook joden wordt dit in de Europese cultuur standaard aangewreven. En nu zijn de asielzoekers aan de beurt. Ze komen uit culturen waar vrouwen niets waard zijn. Ze kunnen hun handen niet thuis houden. De moordenaar van Lisa is maatgevend voor de hele groep. Enzovoorts.

Vreemdelingenhaters hebben om dit te benadrukken een nieuw middel ontdekt: organiseer vrouwenmarsen tegen de komst van een AZC. Laat onze maagden opmarcheren en hun ongeschonden reinheid, hun angst en hun zedigheid. Deze vrouwelijke hulptroepen duiken steeds vaker op. In Loosdrecht waren er achthonderd op de been.

Kijk ze gaan. Moeten wij blanke, Nederlandse mannen niet paal en perk stellen aan de komst van zoveel anderen die onze dochters belagen? Een mannelijke asielzoeker is een verkrachter, tenzij het tegendeel is bewezen en dat tegendeel kan niet worden bewezen.

Het gaat steeds verder. Het wordt met de dag onbeschaamder. En het is net zo primitief als een steen door de ruit van een gemeentehuis.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de p0ublieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo een schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

Beluister het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: wat als Amalia een Afrikaanse prins trouwt?

Meer over: opinie , asielzoekers , racisme , extreemrechts , vreemdelingenhaat