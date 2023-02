Uitbuiters houden reclamepraatje over arbeidsethiek, totdat ze ontdekken wie er in het publiek zitten

In de Britse hoofdstad vindt deze week de London Fashion Week plaats waar de modeindustrie haar nieuwste ontwerpen en ideeën presenteert. De online fashion gigant Boohoo, die zich richt op tienermeisjes en per jaar voor meer dan 2 miljard euro omzet, was daarbij aanwezig met een panel over 'ethiek in de mode-industrie'. Het panel bestond volledig uit Boohoo-mederwerkers. Terwijl Boohoo bekend staat om afschuwelijke praktijken. The Times heeft met een undercover operatie onthuld hoe het bedrijf schandalig lage lonen betaald, van nog geen 4 euro per uur, in Britse fabrieken. Arbeiders vertelden dat ze zich onder barre omstandigheden behandeld voelen als slaven. Dus zoals de Britten zeggen: WTF?