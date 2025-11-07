Uit huis plaatsen is voor Jeugdzorg gewoon een verdienmodel Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

In Rotterdam gaat de zaak tegen de Vlaardingse pleegouders verder. Donderdag stond de aard van de mishandelingen centraal. Vrijdag kwamen eerst de psychiaters van het Pieter Baan Centrum aan het woord om de geestelijke toestand van de beklaagden te duiden. Vervolgens konden de biologische ouders van de mishandelde kinderen hun wanhoop onder woorden brengen. Nu het te laat was, werd eindelijk naar hen geluisterd.

Hoe het afloopt, staat nu al vast. Het echtpaar krijgt een aantal jaren gevangenisstraf. Daarop volgt een TBS die naar alle waarschijnlijkheid tot het overlijden zal duren want tegen hun gekte is weinig tot geen kruid gewassen.

Daarna gaat alles op de oude voet verder, zoals Renske Leijten donderdagavond bij Vandaag Inside (vanaf minuut 48,44) zei want SP'ers moeten van Jimmy Dijk daar tegenwoordig naar toe omdat volgens hem zijn potentieel electoraat graag naar Genee, Gijp en Derksen kijkt. Op een gegeven moment kreeg Renske de kans ongestoord een pijnlijk feit te noemen: uit huis plaatsen is een verdienmodel. Niet alleen de pleegouders, maar ook de jeugdzorginstelling krijgt geld zolang ze de kinderen onder hun hoede houden. Het snijdt in hun eigen vlees als ze weer naar huis mogen.

Dit soort elementen komen in de rechtszaak tegen de pleegouders niet aan de orde want zij zijn de enige beklaagden. De verantwoordelijke zorginstellingen, de William Schrikker Stichting en de Stichting Enver staan niet terecht. De kans is klein dat zij in een later stadium nog voor de strafrechter komen. Waarschijnlijk zullen de biologische ouders wel schadevergoedingen eisen maar die zijn in Nederland altijd voor grote instanties heel overzichtelijke bedragen.

Kijk, hier kunt U zich bij WIlliam Schrikker Stichting direct als pleegouder aanmelden. De voorzitter van de Raad van Toezicht is een bekende: Fred Teeven.

Op de site van de Stichting Enver vindt men eveneens een oproep direct contact op te nemen maar dan als je een ouder of een kind bent met opvoedingsproblemen. Er staat bij hoe hartverscheurend ze de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje vinden. "Met elkaar zetten we alles op alles om de zorg die wij bieden, blijvend te versterken". Voorzitter van de Raad van Toezicht is Mardjan Seighali, tevens voorzitter van het Humanistisch Verbond.

Dit alles klinkt niet hoopvol. In 2020 al publiceerde wetenschapsjournaliste Hélène van Beek het boek Kinderen van de Staat. Jeugdzorg in Ademnood. Daarin onthulde zij dat Nederland Europees kampioen uithuisplaatsingen is. Ze noemde de sector een industrie. Er kraaide geen haan naar dit onthullende boek. Dat zal - vreest Renske Leijen terecht - nu ook gebeuren als de Vlaardingse pleegouders eenmaal in de bak zitten en vergeten zijn.

Niemand met macht maakt zich wezenlijk druk over deze structuurcrisis behalve enkele roependen in de woestijn en de onverschrokken jongeren die naar voren komen om hun pijnlijke ervaringen met het publiek te delen. Zonder een beëindiging van het perverse verdienmodel dat zoveel mogelijk uithuisplaatsingen bevordert zal dat niet gaan. En ook niet zonder de bestaande zorgbureaucratieën te ontmantelen.

Je zou bijna zeggen: als jeugdzorg zich met je kind dreigt te bemoeien, laat het dan meteen onderduiken.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

