Uit het niets zinspeelde Caroline van der Plas op een bestorming van het parlement

16 mrt. 2023 - 13:21

? En dat moet dan een verwijzing zijn naar: "The Democrats are hopeless — they never vote for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue.!". Het zal wel aan mij liggen!