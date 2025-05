Uit de kast: Bundeswehr

Deze tekst heette eerst ‘Als ik was opgevoed tot kastje, was ik waarschijnlijk ook wel gelukkig geweest’, ik kan me voorstellen dat zo’n titel vragen bij u oproept, u kijkt naar het fotootje bij dit stuk of ziet mij het live voorlezen en denkt: ‘die man is geen kastje, hij heeft geen planken, geen kastdeurtjes, is niet van metaal of hout gemaakt’, enzovoort.