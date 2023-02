Uit de euro stappen is geen absoluut taboe meer voor economen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De Tweede Kamer is gisteren door economische deskundigen, waaronder de president van de Nederlandse Bank, de directeur van het Centraal Planbureau, verschillende hoogleraren en twee oud-ministers van Financiën, Hans Hoogervorst en Jeroen Dijsselbloem, bijgepraat over de ontwikkelingen rond de euro. Daarbij stond de vraag centraal wat de voor- en nadelen voor Nederland zijn om de euro als munteenheid in Nederland aan te blijven houden.

VVD’er Hoogervorst was het duidelijkst en het meest uitgesproken over zijn huidige opvattingen over de euro. Hij verhulde bijvoorbeeld niet dat als hij nu moest instappen in de euro-muntunie met zoveel schulden, hij dat zeker niet zou doen.

In economisch opzicht zijn er nogal wat nadelen door toetreding in de muntunie voor Nederland te noemen. Zo is de verwachting bij de start van de euro dat de verschillen in de reële economieën in de EU wel kleiner zouden worden, niet uitgekomen. Ergo; de verschillen tussen de Zuid-Europese landen en veel andere EU-lidstaten zijn alleen maar groter geworden.

Dat pakt voor Nederland alleen maar slecht uit omdat de Europese Centrale Bank met kunstgrepen de rente bewust laag houdt. Het doel is om de schuldenlast van de Zuid-Europese landen niet nog groter te maken dan ze al zijn. Terwijl Nederland juist een hogere rente economisch nodig had om de inflatie af te kunnen remmen alsmede de extreme prijsstijgingen van de huizen te kunnen beperken. Om nog maar te zwijgen over de nadelen van een te lage rente voor spaarders en pensioenfondsen.

Het handhaven van de bij de start afgesproken begrotingsdiscipline in alle lidstaten van de muntunie is namelijk volledig mislukt. De Zuid-Europese lidstaten en Frankrijk hadden er om politieke redenen belang bij om structureel meer geld uit te geven dan er aan belastinginkomsten binnen kwam. Hervormingen doorvoeren in voornoemde landen bleek aan dovemansoren gericht te zijn geweest.

De voordelen van de EU als gemeenschappelijke markt met de euro worden door veel Nederlandse politieke partijen nogal overdreven. Van meet af aan was voor economen bekend dat de meer welvarende EU-lidstaten nettobetalers zouden blijven zolang de reële economieën te grote verschillen zouden laten zien. Die verschillen zijn groter geworden en dat blijft volgens deskundigen definitief ook zo.

Hoogste tijd derhalve om niet langer als Nederland blind te gaan voor meer Europa op ieder gebied. Zuid-Europese lidstaten zullen nimmer hervormingen willen en kunnen doorvoeren die de nettobetalers in de EU zoals Nederland van hen wel verlangen. Dat is ijdele hoop! We blijven een netto betaler.