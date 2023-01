UFO-wolk boven Turkije gaat viraal

Hallucinante taferelen in de lucht boven de Turkse stad Bursa, gelegen in het westen en een van de grootste van het land. Donderdagochtend verscheen daar een zogeheten lenswolk, of zoals kenners zeggen een altocumulus lenticularis. Dat is op zich al een apart verschijnsel maar dit keer werd de wolk verlicht door de opgaande zon waardoor er een oranje vorm ontstond die deed denken aan de buitenaards bezoek uit science fiction films. De beelden deden het dan ook goed op social media.