UEFA onderzoekt extreemrechtse groet Turkse verdediger

NRC schrijft: “De Grijze Wolven zijn gelieerd aan de ultranationalistische MHP-partij in Turkije, die een regering vormt met de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan — die het controversiële handgebaar in het verleden zelf ook niet heeft geschuwd. (…) Na de oprichting in de jaren zestig pleegden leden van de Grijze Wolven politiek gemotiveerde moordaanslagen op onder meer linkse intellectuelen en niet-islamitische minderheden. Recenter werden leden en sympathisanten van de groepering ook in verband gebracht met geweld tegen Koerden en Armenen en leden van de Turkse oppositie.”