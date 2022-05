U2 geeft verrassingsoptreden in metrostation Kyiv

Op uitnodiging van de Oekraïense president Zelenski hebben Bono en The Edge, de twee voormannen van U2, een optreden verzorgd in een metrostation van Kyiv, samen met leden van de plaatselijke band Antytila. De leden van die band hebben zich als vrijwilligers gemeld bij het Oekraïense leger. Het duo bracht onder meer de klassieker Stand By Me, een cover die ze vaak uitvoeren, ten gehore.