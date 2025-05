‘U krijgt geen koekje bij de koffie, u mag niet naar de Efteling, u wordt opgesloten in Sint Annaparochie’

“Marjolein Faber denkt echt dat het redelijk is om minderjarige asielzoekers op te sluiten terwijl de rest van het dorp feestviert”, zegt Druktemaker Marcel van Roosmalen bij De Nieuws BV. “Het leven in Nederland is geen feest. Wij zijn geen gastvrij volk. U mag niet naar het dorpsfeest. En ook niet naar de Efteling. U krijgt geen koekje bij de koffie. U wordt opgesloten in Sint Annaparochie. Er is daar verder niets. En vervelen is ook verboden.”